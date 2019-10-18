15-летнего парня из Воронежской области наградят в Совете Федерации за спасение утопающего

СЕГОДНЯ 10:00 2019-10-18T10:00:20+03:00

Сам Тимофей Савинков готовится к поступлению в институт МВД России

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15-летнего Тимофея Савинкова из Воронежской области во время торжественной церемонии в Совете Федерации за спасение тонущего товарища наградят сенаторы и Директор федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, генерал армии Виктор Золотов.

3 июня на пляже «Русалка», расположенном на реке Толучеевка, вблизи поселка Пригородный Калачеевского района купались двое школьников. Один из подростков, Никита Дереглазов стал уходить под воду.

- Тимофей Савинков подумал, что друг с ним играется и пытается под него поднырнуть. Однако, когда тот не вынырнул, Тимофей не испугался, не растерялся, а стал активно искать друга под водой. Тимофей нашел товарища на самом дне и, схватив его за волосы, поднял на поверхность водоема, доплыл с ним до берега и вытащил товарища из реки, - рассказали в пресс-службе управления Росгвардии по Воронежской области.

Мальчик быстро догадался перевернул пострадавшего товарища на бок и как мог попытался избавить его от воды. Через некоторое время тонувший подросток смог дышать.

К слову, Тимофей Савинков готовится к поступлению в институт МВД России.

ИСТОЧНИК KP.RU