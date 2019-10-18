В Воронеже пропали две школьницы 12 и 13 лет

СЕГОДНЯ 09:34 2019-10-18T09:35:59+03:00

Быть может, вы ее видели?

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12-летнюю Дарью Гамулину и 13-летнюю Юлию Сорокину разыскивают в Воронеже с 17 октября. В тот день они вместе отправились на прогулку и, по предварительным данным, пропали в районе проспекта Труда. Волонтеры поисково-спасательного отряда «Черноземье» просят воронежцев помочь в поиске школьниц. Ранее они не пропадали.

Дарье на вид 15-16 лет. Ее рост - 162 см, у нее среднее телосложение, темно-русые волнистые волосы длиной ниже плеч, карие глаза. На лбу с правой стороны родимое пятно размером около сантиметра. Юлии также на вид 16 лет. В день исчезновения она была одета в черные куртку, джинсы и кроссовки.

Горожане уже сообщают, что видели учениц, те якобы интересовались, как найти один из домов на проспекте Труда. Другие же отмечают, что заметили похожих девочек в одном из гипермаркетов города.

Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении школьниц, позвоните по номерам 8(960)131-97-08, 112 или 02.

Девочки пропали вместе

ИСТОЧНИК KP.RU