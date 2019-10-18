2019-10-18T09:35:59+03:00
Общество

В Воронеже пропали две школьницы 12 и 13 лет

Их предположительно видели последний раз на проспекте Труда
Олег ИВАНОВ
Поделиться:
Быть может, вы ее видели?Быть может, вы ее видели?
Изменить размер текста:

12-летнюю Дарью Гамулину и 13-летнюю Юлию Сорокину разыскивают в Воронеже с 17 октября. В тот день они вместе отправились на прогулку и, по предварительным данным, пропали в районе проспекта Труда. Волонтеры поисково-спасательного отряда «Черноземье» просят воронежцев помочь в поиске школьниц. Ранее они не пропадали.

Дарье на вид 15-16 лет. Ее рост - 162 см, у нее среднее телосложение, темно-русые волнистые волосы длиной ниже плеч, карие глаза. На лбу с правой стороны родимое пятно размером около сантиметра. Юлии также на вид 16 лет. В день исчезновения она была одета в черные куртку, джинсы и кроссовки.

Горожане уже сообщают, что видели учениц, те якобы интересовались, как найти один из домов на проспекте Труда. Другие же отмечают, что заметили похожих девочек в одном из гипермаркетов города.

Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении школьниц, позвоните по номерам 8(960)131-97-08, 112 или 02.

Девочки пропали вместе

Девочки пропали вместе

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронеже пропал 13-летний мальчик со шрамом на руке
Поисковики закончили подъем самолета, сбитого в Воронежской области в 1942 году
После проверок школьного питания в Воронежской области возбудили больше 200 дел
На открытии РИФ-Воронеж 2019 показали фильм о десятилетней истории фестиваля
Запуск новой инвестиционной системы
К воронежцу на улице Туполева подошел мужчина и ударил по лицу
В Воронежскую область вернется региональный материнский капитал
В Воронежской области стартовал региональный отбор на конкурс молодых историков
Летевший в Калмыкию самолет совершил вынужденную посадку в Воронеже
В Воронежской области депутат прятал участок, две машины и несколько счетов
Пропавшие в Воронеже школьницы связались с родственниками в соцсетях
Воронежский губернатор встретил вице-премьера с цветами