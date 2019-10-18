В ноябре покажут премьеру воронежской сказки о волшебнике и машине времени

СЕГОДНЯ 00:23 2019-10-18T00:30:22+03:00

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Воронежская студия детских фильмов «Стоп! Снято» вместе с театром драмы завершила работу над фантастическим фильмом «Потерянные в воспоминаниях» (рабочее название «Большое приключение»), который снимали в Воронеже и области летом 2017-го. В ноябре создатели готовят премьеру. А пока выпустили тизер картины.

Напомним, полнометражный фильм-сказка рассказывает историю об одиноком алхимике, который несколько сотен лет тоскует по умершей жене и с помощью волшебного механизма решает вернуть самые трогательные воспоминания о супруге. В какой-то момент что-то идет не так, и в реальный мир врываются персонажи из разных периодов прошлого - пираты, разбойники, петровские солдаты и фашисты…

Тизер воронежского фильма "Потерянные в воспоминаниях"."Любую проблему можно решить, нужно только протянуть руку" Бессмертный граф изобрел машину, способную вернуть в настоящее некоторые из его воспоминаний. Когда граф отправился в прошлое, в наш мир вырвались персонажи из его воспоминаний! Школы, улицы, магазины - все переполняется рыцарями, колдуньями и простыми прохожими из прошлых столетий! Лишь пятеро детей, которые помогли запустить механизм, способны его остановить! Но для этого им предстоит отыскать главного героя в его собственных воспоминаниях. Осмелятся ли Воронежские школьники окунуться в прошлое, чтобы спасти настоящее?!

В картине, снятой режиссерами Андреем Козловым и Егором Козаченко, засветился корабль-музей Гото Предестинация, который по сюжету приплывает из прошлого. Замок принцессы Ольденбургской предстанет в виде жилище загадочного волшебника. Театр имени Кольцова перенесет зрителей в бальный зал с благородными дамами и гусарами из прошлого столетия. Каменный мост и прилегающие к нему улицы погрузят в прошлый век благодаря талантливой работе художников-постановщиков. Кроме того, яркие сцены с рыцарями и наездниками были сняты в парке Кудыкина гора, а пикник у озера снимали в усадьбе Скорняково-Архангельское в Липецкой области.

Главные роли в фильме играют Вячеслав Гардер (алхимик) и Вячеслав Бухтояров (дворецкий) из театра драмы. В картине заняты также артисты других воронежских театров и множество реконструкторов. Поскольку это сказка, главными действующими персонажами в картине стали дети (именно детвора поможет алхимику вернуть время назад) – в фильме снимались воспитанники воронежской киношколы «Стоп! Снято!» и новоусманской цирковой студии «Созвездие».

Бюджет фильма – около 2 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU