Воронежцам сыграет группа «Петля Пристрастия»
Коллектив из Минска впервые выступит в нашем городе
Фото Алексея Scoff, предоставлено организаторами.
Изменить размер текста:
31 октября впервые в Воронеже выступит группа из Минска «Петля Пристрастия». Коллектив играет мощную и трагичную музыку и давно снискала звание одной из важнейших гитарных инди-команд постсоветского пространства. В этом году группа выпустила "Гул" - свой самый цельный, самый проникновенный и самый душераздирающий, по мнению критиков, альбом, побывала в "Вечернем Урганте", а осенью наконец-то впервые отправляется в большой тур.
Презентация альбома «Гул» группы «Петля Пристрастия» пройдет 31 октября в клубе Station Mir (ул.Лизюкова, 4). Вход с 19.00.
ИСТОЧНИК KP.RU