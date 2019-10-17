Воронежцам сыграет группа «Петля Пристрастия»

СЕГОДНЯ 21:30 2019-10-17T21:31:10+03:00

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31 октября впервые в Воронеже выступит группа из Минска «Петля Пристрастия». Коллектив играет мощную и трагичную музыку и давно снискала звание одной из важнейших гитарных инди-команд постсоветского пространства. В этом году группа выпустила "Гул" - свой самый цельный, самый проникновенный и самый душераздирающий, по мнению критиков, альбом, побывала в "Вечернем Урганте", а осенью наконец-то впервые отправляется в большой тур.

Презентация альбома «Гул» группы «Петля Пристрастия» пройдет 31 октября в клубе Station Mir (ул.Лизюкова, 4). Вход с 19.00.

ИСТОЧНИК KP.RU