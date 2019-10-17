В центре Воронежа из ресторана эвакуировали людей

СЕГОДНЯ 20:08 2019-10-17T20:15:15+03:00

Пожара не случилось, а задымление быстро ликвидировали. Фото: из архива «КП»

Сотрудников МЧС вызвали на пожар, но, к счастью, до него не дошло – все ограничилось дымом

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В четверг, 17 октября, около пяти часов вечера неприятные минуты пришлось пережить посетителям ресторана «Кочерга» на улице Пушкинской. В заведении появился дым. Посетителей и сотрудников ресторана вывели на улицу.

К счастью, до пожара дело не дошло. Дым вызвало короткое замыкание электропроводки, в его причинах разбирается специалист. Естественно, никто не пострадал.

Напомним, 17 октября в 9.22 у дома № 119 на Московском проспекте загорелась «Киа-Спектра». Пожар потушили в 9.30. Автомобиль поврежден огнем, но никто не пострадал. А в ночь с 16 на 17 октября на проспекте Патриотов, 8 горели еще две машины: «Лада-Веста» и «Киа-Каренс».

ИСТОЧНИК KP.RU