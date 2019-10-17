2019-10-17T19:38:22+03:00
Общество

В Воронеже родителей поссорил виртуальный школьный автобус

Мамы и папы детей, живущих близко от образовательного учреждения, переживают, что окончание занятий второй смены могут сдвинуть на 20.00
Юрий КОЗЛОВ
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Будут ли перевозить детей из 20-й школы на специальных автобусах и когда, пока решают.Будут ли перевозить детей из 20-й школы на специальных автобусах и когда, пока решают.Фото: Андрей КАРА
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Родители детей, учащихся в школе № 20 на улице Ломоносова, обсуждают в соцсетях ситуацию с автобусом, который могут выделить для перевозки ребятишек, живущих далеко от этого образовательного учреждения. Казалось бы, инициатива благая, где тут почва для ссоры?

Но повод нашелся. Дело в том, что распространились слухи о том, что под школьный автобус сдвинут расписание второй смены. И тогда уроки будут кончаться не в шесть часов вечера, как сейчас, а в восемь. Против подобного решения выступили родители детей, живущих недалеко от школы. В то же время поползли слухи о том, что автобус будут оплачивать, залезая в карман учителей, то есть, за их счет.

В управлении информации мэрии Воронежа дали такой комментарий этой ситуации:

- Вопрос обеспечения детей школьными автобусами пока только прорабатывается. Улично-дорожная сеть для этого готова. Осталось решить ряд проблем, в частности, оборудовать остановку. Муниципалитет на данный момент ждет подтверждения от регионального правительства выделения автобусов для этих целей. Их может быть не больше четырех. Сроки пока не определены. Параллельно администрация изучает реальную потребность в подвозе детей – в частности, проводят опрос родителей, которые могут отказаться, если эта услуга им не нужна. На саму перспективу запуска школьных автобусов отдельные отказы не повлияют. При этом работать они будут уж точно не за счет учителей школы. Наоборот, педагоги могут получать специальную надбавку за сопровождение учеников в поездках. График работы и маршруты автобусов должен быть увязан с расписанием. Пока невозможно оценить вероятность подвижек в нем. В любом случае работа школьных автобусов будет подстраиваться под расписание и место проживания детей, а не наоборот. Если какие-либо корректировки и будут запланированы, значит, не был найден другой вариант.

ИСТОЧНИК KP.RU

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