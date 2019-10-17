В Воронежской области усилят защиту прав дольщиков

СЕГОДНЯ 18:16 2019-10-17T18:16:32+03:00

Действие регионального закона о защите прав дольщиков распространили на любые помещения в зданиях, строящихся с привлечением средств граждан, в том числе машиноместа, рассказал, рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов

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Новые положения были утверждены в ходе очередного заседания регионального парламента.

Поправки к закону «О мерах по защите прав граждан – участников строительства многоквартирных домов на территории Воронежской области, перед которыми не исполнены обязательства по завершению строительства и (или) передаче им жилых помещений в собственность» были разработаны председателем Воронежской областной Думы Владимиром Нетёсовым, депутатами Александром Вериковским, Татьяной Головачёвой, Сергеем Колодяжным, Людмилой Ипполитовой.

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ИСТОЧНИК KP.RU