2019-10-17T17:40:39+03:00
Звезды

Воронежцы могут посмотреть бесплатно яркие картины Александра Ворошилина

Экспозиция открылась в зале на Пушкинской
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Яркая осень не только на воронежских улицах, но и в выставочном зале на Пушкинской, 7. Здесь 16 октября открылась экспозиция Александра Ворошилина с таким названием.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Вернисаж получился изысканным: поклонники творчества известного художника наслаждались его новыми картинами (написанными за год) под звуки саксофона, шампанское и приятные разговоры. Друзья и коллеги говорили искренние слова восхищения автору, хвалили его стиль.

Сам Александр Ворошилин скромно прокомментировал:

- Я реалист: пишу, что вижу!

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

И это здорово, что во времена кризиса, всеобщей спешки, невнимания и невнимательности художник испытывает положительные эмоции, которые в итоге передаются посетителям его выставок. Яркие или нежные краски, атмосферные сюжеты, прекрасные незнакомки, аппетитные фрукты - нам так мало нужно для счастья! Надо только вовремя остановиться. Хотя бы у картин Ворошилина!

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Приходите на выставку! Особенно, когда начнется дождь и осенняя хандра - зарядиться радостью, положительными эмоциями. Тем более, что вход на экспозицию свободный! И работает она до 4 ноября включительно.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ИСТОЧНИК KP.RU

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