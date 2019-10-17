2019-10-17T16:17:35+03:00
Общество

В Воронежском заповеднике благородных оленей посчитали по реву

Специалисты полагают, что их не меньше 34 [видео]
Юрий КОЗЛОВ
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Олений завтрак на траве.Олений завтрак на траве.Фото: кадр с видео
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В Воронежском заповеднике провели учет самцов благородных оленей. Его всегда проводят в течение трех недель – во вторую половину сентября – начало октября.

Любопытна методика подсчета – на слух. Сотрудники заповедника приходят на определенные участки, слышат, как ревет олень, и отмечают его в своих списках. Самцы выбирают себя один участок, метят его и издают мощные звуки, привлекающие самок, и одновременно предупреждают других рогатых мужского пола – суда не суйтесь! Их можно услышать на расстоянии до километра.

Так вот, по реву специалисты определили, что оленей не меньше 34. А если учесть еще и данные с фотоловушек и встречи этих красивых животных с сотрудниками заповедника, то их число и вовсе приближается к полусотне. Эти сведения внесут в Летопись природы.

Благородные олени-гон.

ИСТОЧНИК KP.RU

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