2019-10-17T15:50:17+03:00
Происшествия

Жительница Воронежа надеялась получить бонусы по карте, а лишилась 270 тыс рублей

Помните, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке
Ярослав ИВАНОВ
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За 16 октября мошенники обманули четверых воронежцев в обшей сложности на 350 тысяч рублей. Одна из самых распространенных афер - с банковскими картами - трансформировалась. Теперь мошенники говорят не о том, что на карту совершена хакерская атака и чтобы обезопасить оставшиеся накопления, нужно продиктовать трехзначный код с обратной стороны. Теперь играют на алчности.

Так, 50-летней жительнице Ленинского района позвонивший «сотрудник банка» сообщил, что за пользование банковской картой накопились бонусы. И предложил перевести их на расчетный счет карты. А для их начисления попросил сообщить ему персональные данные банковской карты. После того, как дама продиктовала информацию в надежде обогатиться, с ее счета списали более 270 тысяч рублей.

Никому не сообщайте данные своих банковских карт! Мошенники не дремлют и каждый раз придумывают новые способы отъема денег у беспечных людей. Помните, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке

ИСТОЧНИК KP.RU

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