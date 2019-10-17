2019-10-17T15:05:58+03:00
Общество

Под Воронежем начали восстанавливать лес на месте горельника площадью 10 га

Ярослав ИВАНОВ
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фото govvrn.ruфото govvrn.ru
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Воронежская область присоединилась Всероссийской акции «Живи, лес!». 17 октября чиновники во главе с губернатором Александром Гусевым, бизнесмены, военнослужащие, студенты и преподаватели Воронежского лесотехнического университета и волонтеры высадил сеянцы сосны в Левобережном лесничестве, на месте горельника в районе Кожевенного кордона, который образовался на 10 га во время масштабных пожаров 2010 года.

На выполнение проекта «Сохранение лесов» в текущем году из федерального бюджета в область перечислили 89,8 миллиона рублей. Из них 35,2 миллиона - на приобретение специализированной техники. Она уже поступила в Воронежский лесопожарный центр. Мульчер, лесопосадочные машины, автомобиль КАМАЗ-43118 с манипулятором, тракторы МТЗ и ХТА, бороны, культиваторы осмотрел губернатор. В ближайшее время будут закупать технику и оборудование для тушения лесных пожаров.

– Работа по лесовосстановлению – системная, и здесь нам помогают коллеги из федеральных структур. В текущем году на эти цели мы направили порядка 50 млн, технику закупили, и, соответственно, занимаемся лесовосстановлением. На полное восстановление, я думаю, понадобится еще года два. Задача не просто восстановить там, где лес был, но и заниматься дальнейшим озеленением территорий. Мы часто критикуем город за малое количество зеленых насаждений, хотя и в самом городе, и в окрестностях – 25 тысяч гектаров зеленых насаждений. Наша задача – привести их в состояние, которое будет для жителей приятным. Чтобы можно было прийти в лес и насладиться тем, чем он богат, – отметил Александр Гусев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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