2019-10-17T14:31:22+03:00
Общество

На окраине Воронежа на 5 дней закроют железнодорожный переезд для автомобилей

Ограничение будет введено в связи с ремонтом
Ярослав ИВАНОВ
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Мэрия Воронежа сообщила, что на пять дней закроют движение автотранспорта через железнодорожный переезд в Сомово. Ограничение вводится в связи с проведением капитальных работ по реконструкции нечетного главного железнодорожного пути на перегоне Тресвятская - Сомово (воронежская дистанция пути). Движение между улицей Грузинской и Дачным проспектом будет закрыто с 10.00 18 октября до 17.00 22 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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