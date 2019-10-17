2019-10-17T13:45:29+03:00
Происшествия

В Воронежской области отчим, истязавший маленьких детей, получил условный срок

Два мальчика и девочка теперь живут вместе с бабушкой по отцовской линии [фото]
Юрий КОЗЛОВ
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Дети жили в таких вот условиях.Дети жили в таких вот условиях.Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.
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В Воронежской области вынесли приговор 25-летнему жителю Воробьевского района. Его признали виновным по пунктам «а» и «г» части 2 статьи 117 УК РФ «Истязание».

В суде установили, что с ноября 2018-го по февраль 2019 года мужчина, живущий в Воробьевском районе, постоянно избивал детей 29-летней гражданской жены: двухлетнюю девочку и двух мальчиков 6 и 8 лет. Он лупил детей руками, ремнем и сухим деревянным прутом. Садист воображал себя тренером и заставлял малышей выполнять непосильные для их возраста физические упражнения.

Дом создает впечатление какой-то черной дыры. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

Дом создает впечатление какой-то черной дыры.Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

- На предварительном следствии отчим свою вину признал частично, заявив, что таким образом он воспитывал детей, - рассказал руководитель Бутурлиновского межрайонного следственного отдела регионального следственного управления СК России Егор Бердянский. - По ходатайству органов следствия его арестовали. Вину мужчины подтверждают показания свидетелей, а также двоих пострадавших детей, и заключения судебных экспертиз.

В итоге суд приговорил отчима к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 2,5 года. Приговор можно обжаловать в течение десяти дней.

Уголовное дело возбудили и в отношении матери детей. Ее обвиняют по статье 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Женщине еще предстоит отвечать перед судом, а детей у нее уже отобрали, лишив ее родительских прав. По решению администрации Воробьевского района ребятишек отдали под опеку бабушке по отцовской линии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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