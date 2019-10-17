Воронежского полицейского, обвиняемого во взятках на 9 млн, перевели под домашний арест

СЕГОДНЯ 11:59 2019-10-17T12:01:13+03:00

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На заседании 16 октября Ленинский суд по ходатайству следователя по особо важным делам перевел под домашний арест бывшего заместителя начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Воронежской области, которого обвиняют во взятках в особо крупном размере. Напомним, полковника полиции следователи задержали в июне 2019-го за взятки от предпринимателя. В течение четырех лет высокопоставленный полицейский «крышевал» бизнесмена и получил за услуги более 9 млн рублей.

Задержанный до 16 октября находился в СИЗО. Под домашним арестом мужчина будет до 17 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU