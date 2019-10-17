Воронежская "Никитинка" открыла собственный музей истории

СЕГОДНЯ 10:28 2019-10-17T10:28:18+03:00

Изменить размер текста: A A

16 октября в библиотеке имени Никитина в рамках празднования 155-летия открылся собственный музей истории. «Никитинка. Больше, чем книги…» представляет собой синтез библиотечной и музейной экспозиции и рассказывает историю Воронежской публичной библиотеки от ее основания в 1864 году до юбилейного 2019 года, отражает основные вехи и направления деятельности, вклад сотрудников в развитие "Никитинки" как культурного института. В экспозицию включили книги и буклеты, отчеты о работе, каталоги и указатели, подготовленные сотрудниками, документы разных лет и архивные фотографии, печатные издания, раритетные иллюстративные материалы, предметы и аксессуары библиотечного быта.

- Выставочные экспонаты дают представление о пути, пройденном старейшим учреждением культуры региона, и о людях, которые преданно служили библиотечному делу в самые сложные моменты отечественной истории. Они рассказывают о зданиях, в которых в разные годы размещалась «Никитинка», экспозиция знакомит с основателями библиотеки Де-Пуле, Чертковым, Станкевичем, с ее первыми изданиями, с документами из личного архива директора областной публичной библиотеки Шрамма, возглавлявшего ее в 1925–1934 годы, - сообщили в «Никитинке».

ИСТОЧНИК KP.RU