В Воронеже отменили шоу иллюзий

СЕГОДНЯ 08:37 2019-10-17T08:37:05+03:00

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В Воронеже не состоится заявленное на 18 октября в Event-Hall магическое шоу иллюзий.

- Организаторы сообщили об отмене мероприятия. Вернуть билеты можно в кассах по месту приобретения. При себе нужно иметь паспорт и банковскую карту, если осуществлялась безналичная оплата покупки, - сообщила концертная площадка.

Примечательно, что авторское иллюзионное магическое шоу Сергея Воронцова «Сквозь невозможное» было перенесено на октябрь с 19 мая.

Напомним, с начала нового гастрольного сезона уже отменили концерты группы GruppaSkryptonite, а также Александра Панайотова и Кати Лель. А также спектакль «Куклы L.O.L спасают единорога» и концерт Насти Кудри.

Под угрозой срыва было и выступление культовой американской группы Evanescence, правда, по уважительной причине – грузовик с аппаратурой музыкантов попал в аварию. В итоге концерт перенесли на день, фура, правда, так и не доехала до Воронежа, но музыканты вышли из положения, арендовав местные инструменты и сыграв акустический концерт.

ИСТОЧНИК KP.RU