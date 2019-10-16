2019-10-16T21:29:04+03:00
Происшествия

Устроивший ДТП в Воронежской области участковый признал, что был пьян

Под арестом он проведет два месяца
Виктор ЛЕВШАКОВ
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Последствия аварииПоследствия аварииФото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.
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16 октября Аннинский районный суд отправил в СИЗО 35-летнего полицейского, которого обвиняют в ДТП с двумя пострадавшими девушками 20 и 13 лет. Под арестом он проведет два месяца. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК.

Примечательно, что мужчина признал, что сел за руль пьяным. Изначально он пытался пересесть на пассажирское сидение и переложить вину на брата. Впрочем, еще 14 октября в пресс-службе областного ГУ МВД нам подтвердили, что именно участковый управлял иномаркой. Подтвердили в полиции и то, что мужчина был в тот день не трезв.

Напомним, 11 октября в районе автовокзала пгт Анна примерно в 20:45 водитель «Шевроле Авео» выехал на встречную полосу и столкнулся с «ВАЗ-2114».

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения).

ИСТОЧНИК KP.RU

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