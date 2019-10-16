2019-10-16T19:43:50+03:00
Общество

В Воронежской области повторно приостановили молочное предприятие

Больше месяца заводу придется работать над ошибками
Олег ИВАНОВ
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Судебные приставы Новохоперского района повторно приостановили работу местного предприятия, изготавливающего молочную продукцию. На этот раз на 45 суток. Речь идет о марке «Алферовское подворье». Часть прежних нарушений удалось устранить, однако работы на предприятии, если судить по сообщению пресс-службы УФССП России по Воронежской области, еще много.

Напомним, ранее были выявлены такие нарушения, как неправильная расстановка технологического оборудования. Так, прием сырого молока в производственное помещение осуществлялся в оконный проем, продукция изготавливалась на двух четырехкомфорочных газовых плитах. Не было холодильного оборудования для хранения сырого молока. И это лишь часть того, что нужно было исправить. К сожалению, справиться со всем списком требований не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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