2019-10-16T18:30:14+03:00
Общество

В воронежской больнице установили томограф, способный обследовать пациентов с большим весом

Аппарат начнет работать в следующем месяце
Олег ИВАНОВ
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Уже завершен монтаж аппарата и проходит подготовка к эксплуатацииУже завершен монтаж аппарата и проходит подготовка к эксплуатацииФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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С 1 ноября в отделении лучевой диагностики Воронежской областной клинической больницы №1 заработает новый магнитно-резонансный томограф. С помощью него можно будет проводить до 1500 исследований в месяц. Об этом 16 октября сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

Уже завершен монтаж аппарата и проходит подготовка к эксплуатации. Томограф был закуплен в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Он обладает рядом существенных преимуществ перед аналогичными устройствами. К примеру, расширенная апертура тоннеля и повышенная нагрузка на стол позволяют обследовать пациентов с большим весом и объемом тела.

- Новейшее программное обеспечение, благодаря особой функции контроля, дает возможность корректировать помехи в изображении у пациентов с повышенной двигательной активностью. К тому же, томограф нового поколения позволит проводить МРТ-исследования сердца и сократить время сканирования головного мозга и сосудов до 5-7 минут, - комментируют в облздраве. - Высокая производительность и скорость системы улучшат качество и четкость клинического изображения, в том числе и при исследовании анатомических областей, удаленных от изоцентра магнита.

ИСТОЧНИК KP.RU

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