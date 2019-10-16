Воронежские синоптики рассказали, сколько продлится бабье лето

СЕГОДНЯ 18:21 2019-10-16T18:22:21+03:00

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В Воронежском гидрометцентре рассказали о том, какая погода ожидает нас в ближайшие две недели. Оказалось, что бабье лето у нас еще задержится.

- Погоду в нашей области определяет мощный антициклон, который захватил всю европейскую часть России, - рассказал Александр Сушков, руководитель Воронежского гидрометцентра. – Мы находимся под влиянием его южной части. Тем не менее осень вступает в свои права. На будущей неделе днем будет уже не как сейчас – под 20 градусов, а +12…+15. Ночью будет холодно, но до нуля температура не опустится. Но главное – осадков по-прежнему не ожидается. А, значит, можно сказать, что у нас продлится бабье лето, хотя и прохладное. Такая погода простоит, по нашим прикидкам, как минимум, до 25 октября, дальше пока тяжело сказать.

Что касается ближайших дней, то в четверг, 17 октября, ночью вместо восточного ветра подует южный, луна будет проглядывать из-за туч при +6 градусах. Днем воздух прогреется до +17, солнце то покажется из-за облаков, то снова в них скроется.

В пятницу, 18 октября, ночью подует западный ветер. Он принесет с собой пасмурную погоду и +8 градусов. Днем так же, как и сутками ранее, будет +17 и переменная облачность.

В субботу, 19 октября, ночью снова переменится ветер – на этот раз на юго-западный – снова будет +8 градусов и облачно. Днем солнце то выглянет из-за туч, то опять в них спрячется, столбик термометра поднимется до +15.

В воскресенье, 20 октября, ночью по традиции смена ветра – на этот раз западный принесет +7 градусов, будет, как и сутки назад, пасмурно. Днем снова +15 и переменная облачность.

ИСТОЧНИК KP.RU