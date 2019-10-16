Под Воронежем грабитель с ножом в подъезде напал на женщину

СЕГОДНЯ 15:39 2019-10-16T15:39:23+03:00

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Нововоронежские полицейские смогли в короткий срок раскрыть дерзкое ограбление, произошедшее 7 октября в подъезде дома на улице Первомайской. В вечернее время неизвестный мужчина, вооруженный ножом, напал на 30-летнюю местную жительницу.Злоумышленник нанес потерпевшей несколько порезов на лице и отнял рюкзак. Общая сумма похищенного составила семь тысяч рублей.

По факту нападения полицейские возбудили уголовное дело по статье «разбой». Женщина смогла вспомнить приметы нападавшего и рукоятку ножа, что помогло в поисках подозреваемого. Им оказался ранее судимый 41-летний местный житель. В отделении полиции он признался в совершении преступления. Нож изъяли в качестве улики.

Подозреваемого заключили под стражу. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU