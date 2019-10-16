В Воронеже начался пожар в квартире из-за замыкания в электросамокате
Благо спасатели справились с огнем менее чем за десять минут
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Четыре пожарные машины выехали ранним утром к дому №64 на улице Хользунова. 16 октября в 6.02 спасателям сообщили, что в Коминтерновском районе загорелась одна из квартир. Как выяснилось позже, загорелся электросамокат. По предварительной версии, произошло замыкание аккумулятора.
В итоге языки пламени разошлись по близстоящей мебели – огонь захватил примерно 1,5 кв. м. квартиры. К счастью, никто их жильцов не пострадал. 12 спасателей ликвидировали пожар уже к 6.13.
ИСТОЧНИК KP.RU