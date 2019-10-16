Воронежцу, отправившему пропитанную наркотиком открытку, грозит до 8 лет тюрьмы
Как установлено следствием, в декабре 2018 года Павел М. решил сделать оригинальный новогодний подарок своему знакомому, проживающему в Южной Корее. Он купил наркотическое средство синтетического происхождения, а также поздравительную открытку «С Новым годом», которую «пропитал» наркотиком. Об этом «поздравлении» мы вам уже рассказывали.
В ходе следствия обвиняемый 26-летний парень полностью признал вину. 16 октября в пресс-службе прокуратуры сообщили, что он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 228.1 и ч. 1 ст. 229.1 УК РФ (незаконная пересылка наркотических средств, а также их контрабанда).
Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Воронежа. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU