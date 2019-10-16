2019-10-16T14:25:34+03:00
Происшествия

В Воронежской области присяжные вынесли обвинительный приговор сбытчику наркотиков

Это второе уголовное дело, рассмотренное районным судом с участием коллегии присяжных
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото с сайта прокуратуры Воронежской областифото с сайта прокуратуры Воронежской области
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16 октября Богучарский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении 22-летнего жителя, которого обвиняли в покушении на незаконный сбыт наркотических средств. Как установило следствие, молодой человек в феврале 2019 года купил в Московской области три килограмма наркотического средства – метилэфедрола – и направился с пакетом в Дагестан для сбыта. Однако на посту ДПС в Богучарском районе его машину остановили и в ходе досмотра нашли в рюкзаке наркотик, который был упакован в коробки с надписью «Геркулес»

Подсудимый пожелал, чтобы его дело рассматривали присяжные заседатели. Прокурор представил доказательства его вины и коллегия присяжных заседателей единогласно признала мужчину виновным. Суд назначил ему наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор может быть обжалован в течение 10 дней.

Это второе уголовное дело, рассмотренное в области районным судом с участием коллегии присяжных заседателей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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