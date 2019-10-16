2019-10-16T13:36:58+03:00
Спорт

Главным тренером воронежского «Факела» стал Владимир Бесчастных

Со столичным специалистом подписан контракт до конца сезона
Олег ИВАНОВ
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45-летний специалист уже имеет опыт работы главным тренером45-летний специалист уже имеет опыт работы главным тренеромФото: с сайта ФК "Факел"
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16 октября воронежский в пресс-службе воронежского футбольного клуба «Факел» сообщили, что новым главным тренером «Факела» стал Владимир Бесчастных. Специалист подписал контракт до конца сезона. Напомним, что за несколько часов до этого было объявлено о досрочном расторжении соглашения с Сергеем Обориным.

Владимир Бесчастных - воспитанник футбольной школы московского «Динамо». Он - четырехкратный чемпион России в составе московского «Спартака», обладатель Кубка СССР, дважды Кубка России, обладатель Суперкубка Германии. Легендарный футболист входит в Клуб Григория Федотова (147 голов), также он член Клуба «100» российских бомбардиров (152 гола). В составе национальной сборной России Владимир Бесчастных повел 71 матч, забил 26 мячей.

45-летний специалист уже имеет опыт работы главным тренером в молодежной команде московского «Спартака» (2014-2015), также тренировал «Торпедо» (Армавир) (2016) и «Тосно» (2016-2017).

ИСТОЧНИК KP.RU

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