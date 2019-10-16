В Воронеже наградили лучших чтецов стихов
В эти дни воронежцы вспоминают своих всемирно знаменитых земляков – поэтов. В Ленинском районе в рамках Кольцовско-Никитинских дней прошел районный конкурс чтецов среди школьников.
- Знаменитая творческими традициями воронежская библиотека собрала в своей литературной гостиной почитателей творчества наших великих земляков и исполнителей их произведений. Учащиеся школ Ленинского района вдохновенно декламировали стихи, - рассказали в управе района. - Этот конкурс – финальный. Предварительно в школах в ходе отборочных туров определили 25 участников из 12 образовательных учреждений.
Победителей финала от имени управы наградил начальник отдела по работе с молодежью Андрей Федотов.
ИСТОЧНИК KP.RU