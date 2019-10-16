2019-10-16T13:13:18+03:00
Общество

В Воронеже наградили лучших чтецов стихов

В городе проходят Кольцовско-Никитинские дни
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото управы Ленинского районафото управы Ленинского района
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В эти дни воронежцы вспоминают своих всемирно знаменитых земляков – поэтов. В Ленинском районе в рамках Кольцовско-Никитинских дней прошел районный конкурс чтецов среди школьников.

- Знаменитая творческими традициями воронежская библиотека собрала в своей литературной гостиной почитателей творчества наших великих земляков и исполнителей их произведений. Учащиеся школ Ленинского района вдохновенно декламировали стихи, - рассказали в управе района. - Этот конкурс – финальный. Предварительно в школах в ходе отборочных туров определили 25 участников из 12 образовательных учреждений.

Победителей финала от имени управы наградил начальник отдела по работе с молодежью Андрей Федотов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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