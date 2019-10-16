Воронежские полицейские выясняют обстоятельства двух аварий, в которых пострадали дети

СЕГОДНЯ 12:23 2019-10-16T12:23:05+03:00

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Во вторник в 17.40 на улице Острогожской в жилом квартале 56-летний водитель «Ауди-80» наехал на 10-летнего велосипедиста. Мальчик упал, получив ранения различной степени тяжести.

О второй аварии мы писали вчера вечером. Она произошла на улице Новосибирской. 25-летний мужчина, находившийся за рулем «семерки», вылетел на тротуар и ударил детскую коляску, в которой был ребенок в возрасте года и семи месяцев. Малыша забрала скорая, но после оказания первой помощи его отпустили домой.

Полицейские выясняют обстоятельства обоих ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU