2019-10-16T11:33:03+03:00
Общество

Воронежцы пожаловались на опасное разрытие в микрорайоне Шилово

Не огороженные ямы появились на улице Теплоэнергетиков
Елена ФЕДЯШЕВА
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Жители улицы Теплоэнергетиков в микрорайоне Шилово сообщили о ямах около дома №5, которые появились несколько дней назад. По словам горожан, коммунальные службы искали место порыва не теплотрассе, произошедшее после пуска отопления.

- Нет ограждений и предупреждающих знаков, а рядом детская площадка, - сетуют шиловцы на странице сообщества «Типичный Воронеж» соцсети «Вконтакте».

Надо сказать, что сотрудники компании «Квадра» оперативно отреагировали на сообщение и в комментариях под ним пообещали к ближайшее время оградить опасное место.

ИСТОЧНИК KP.RU

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