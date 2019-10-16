Уволили главного тренера воронежского «Факела»

СЕГОДНЯ 11:07 2019-10-16T11:09:12+03:00

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Во вторник, 16 октября, стало известно, что «Факел» расстается с главным тренером Сергеем Обориным. В сообщении на сайте футбольного клуба говорится, что контракт расторгнут по соглашению сторон. Как водится, бывшему рулевому пожелали успехов. Пока в клубе не определились даже с и.о. главного тренера. Можно сделать вывод, что отставка была спонтанной, иначе уже объявили бы о преемнике.

О каких-то конфликтах с генеральным директором Романом Асхабадзе и членами наблюдательного совета клуба известно не было. Скорее всего, причиной расторжения контракта стала серая невнятная игра «Факела», обосновавшегося на последнем месте. Команда в 17 играх набрала всего 12 очков. Но главное – футболисты на поле не прогрессировали от матча к матчу. Понятно, что команда была набрана в последний момент с бору по сосенке, но уже прошло определенное время, могли наметиться хоть какие-то игровые связи и толковые комбинации. Единственным светлым пятном стала хорошая игра на эмоциях в Кубке против команды Премьер-лиги – тульского «Арсенала», хотя и в ней «Факел» потерпел поражение – 1:2.

Оборин более-менее наладил оборону – команда пропускала немного, но вот с атакой было сплошное огорчение. Видимо, все-таки сказался большой перерыв в тренерской практике Сергея Григорьевича.

ИСТОЧНИК KP.RU