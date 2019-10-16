2019-10-16T10:49:07+03:00
Происшествия

В Сочи туристка из Воронежа упала на каньоне и попала в больницу

Женщина подскользнулась на скальном уступе
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: предоставлено пресс-службой Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.Фото: предоставлено пресс-службой Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.
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В Сочи воронежская туристка пострадала во время прохождения каньонинга по руслу реки Западный Дагомыс. Женщина поскользнулась на скальном уступе. Об этом сообщили в пресс-службе Южный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России во вторник, 14 октября.

41-летняя жительница Воронежа повредила спину. Ей оказали доврачебную помощь. После этого спасатели на жестких носилках транспортировали женщину к служебному автомобилю и вывезли ее из горно-лесной местности, где передали врачам скорой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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