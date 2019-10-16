Жители Воронежской области стали реже болеть ОРВИ
На прошлой неделе врачи Воронежской области зарегистрировали 7093 заболевших ОРВИ, в том числе 4766 детей. В сравнении с данными предыдущего аналогичного периода заболеваемость снизилась на 1,5%. Сейчас до эпидпорога она не дотягивает чуть больше 25% и в целом соответствует сезонному уровню.
Как и прежде, заболеваемость обусловлена вирусами не гриппозной этиологии. Чаще всего это парагрипп, аденовирсы, риновирусы, респираторно-синцитиальные вирусы.
По данным на 8 октября для вакцинации населения в регион поступила вторая партия вакцины для детей и взрослых.
ИСТОЧНИК KP.RU