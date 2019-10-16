2019-10-16T09:58:36+03:00
Общество

Жители Воронежской области стали реже болеть ОРВИ

За неделю уровень снизился на полтора процента
Елена ФЕДЯШЕВА
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Вакцинация против гриппа в самом разгареВакцинация против гриппа в самом разгареФото: из архива «КП»
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На прошлой неделе врачи Воронежской области зарегистрировали 7093 заболевших ОРВИ, в том числе 4766 детей. В сравнении с данными предыдущего аналогичного периода заболеваемость снизилась на 1,5%. Сейчас до эпидпорога она не дотягивает чуть больше 25% и в целом соответствует сезонному уровню.

Как и прежде, заболеваемость обусловлена вирусами не гриппозной этиологии. Чаще всего это парагрипп, аденовирсы, риновирусы, респираторно-синцитиальные вирусы.

По данным на 8 октября для вакцинации населения в регион поступила вторая партия вакцины для детей и взрослых.

ИСТОЧНИК KP.RU

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