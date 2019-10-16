2019-10-16T08:53:56+03:00
Происшествия

В Воронеже ночью загорелись три машины

Две из них огонь сжег дотла
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото ГУ МЧС по Воронежской областифото ГУ МЧС по Воронежской области
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В половине третьего утра в среду 16 октября в Коминтерновском районе Воронежа на улице Независимости загорелись три автомобиля – БМВ, «Нисан Альмера» и «Хендай Элантра». К тушению пожара приступили три сотрудника МЧС и одна единица пожарной техники. В течение 15 минут огонь был ликвидирован, но этого времени оказалось достаточно, чтобы от БМВ и Нисана осталась лишь груда обгоревшего металла, не подлежащая восстановлении. Третий автомобиль пострадал в меньшей степени.

По оперативной информации пресс-службы ГУ МЧС по Воронежской области в пожаре никто не пострадал. Причины возгорания выясняют эксперты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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