2019-10-16T00:58:20+03:00
Звезды

«Театр равных» показал воронежцам премьеру по Зощенко

Спектакль поставил Александр Сидоренко
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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14 октября «Театр равных» показал воронежцам премьеру. Режиссер Александр Сидоренко поставил с инклюзивной труппой спектакль «Граждане, или Прелести культуры». В основу постановки легли семь рассказов Михаила Зощенко - «Собачий нюх», «Любовь», «В трамвае», «В пушкинские дни», «Фотокарточка», «Вынужденная посадка», «Браки заключаются на небесах». Сатирические истории рассказывают о лжи, зависти, о том, что у каждого человека есть свой скелет в шкафу.

- В процессе работы над спектаклем каждый из нас открыл для себя новый мир, имя которому – Михаил Зощенко! Теперь мы хотим познакомить с этим миром наших зрителей! Мы очень надеемся, что они, как и мы, улыбнутся по-доброму жизни его героев, и посмотрят на них сочувственным взглядом. Михаил Зощенко очень точно и ярко прорисовывает характеры и поступки своих героев, но в его отношении к этим «маленьким людям» читается симпатия, а в некоторых случаях - и любовь! Это показалось нам очень важным, - отметил режиссер Александр Сидоренко.

Впервые на сцене одновременно задействована большая часть артистов «Театра равных» - 16 человек. К тому же, они впервые работали с педагогом по вокалу - Александрой Самотягиной, в спектакле звучит несколько песен.

Сценографию спектакля придумал художник Алексей Мочалов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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