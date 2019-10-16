2019-10-16T08:19:31+03:00
Общество

В Воронеже чиновников проверили на соответствие занимаемым должностям

В управе Ленинского района прошла плановая аттестация сотрудников
Елена ФЕДЯШЕВА
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Аттестация, в ходе которой оцениваются профессиональные, деловые и нравственные качества сотрудника и его соответствие занимаемой должности, проводится раз в три года. 15 октября аттестационная комиссия заседала в управе Ленинского района. Она рассмотрела представленные документы - отзывы на каждого муниципального служащего.

Чиновникам задали вопросы на знание основных нормативных актов, используемых в работе, вопросы по их участию в решении поставленных перед соответствующим подразделением задач, сложности выполняемой ими работы, ее эффективности и результативности.

Подводя итоги заседания, аттестационная комиссия открытым голосованием приняла решение о соответствии занимаемой должности аттестуемых сотрудников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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