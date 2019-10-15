В Воронеже на видео сняли эвакуатор с детской коляской на борту
Чего только в Воронеже не перевозят! На этот раз в соцсетях появились два совсем уж неожиданных сюжета.
Первый – ехавший впереди эвакуатор вез детскую коляску. Может, так водитель решил доставить домой свежую покупку или доставлял ее малышам своих друзей. Но реакция на видео была однозначная – теперь и мамочек штрафуют за неправильную парковку!
На второе видео попал грузовичок, пыхтящий, но тащащий огромную кружку кофе. Да что там, просто гигантскую. Видимо, для каких-то рекламных целей. А может, Гулливер решил взбодриться.
Гигантская кружка кофе на грузовике.Автомобильное сообщество г.Воронежа. Вконтакте https://vk.com/vrndtp Инстаграм https://www.instagram.com/vrndtp/ ДТП в Воронеже и Воронежской области за последние сутки 2019. Фото и видео аварий в городе и на трассах Воронежа
ИСТОЧНИК KP.RU