2019-10-15T20:33:56+03:00
Общество

В Воронеже на видео сняли эвакуатор с детской коляской на борту

А в еще одном месте города в поле зрения регистратора попала гигантская кружка кофе на грузовичке [видео]
Артем ИЛЬИН
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Коляску повезли на штрафстоянку?Коляску повезли на штрафстоянку?Фото: кадр с видео "Мой и твой Воронеж".
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Чего только в Воронеже не перевозят! На этот раз в соцсетях появились два совсем уж неожиданных сюжета.

Первый – ехавший впереди эвакуатор вез детскую коляску. Может, так водитель решил доставить домой свежую покупку или доставлял ее малышам своих друзей. Но реакция на видео была однозначная – теперь и мамочек штрафуют за неправильную парковку!

На второе видео попал грузовичок, пыхтящий, но тащащий огромную кружку кофе. Да что там, просто гигантскую. Видимо, для каких-то рекламных целей. А может, Гулливер решил взбодриться.

Гигантская кружка кофе на грузовике.Автомобильное сообщество г.Воронежа. Вконтакте https://vk.com/vrndtp Инстаграм https://www.instagram.com/vrndtp/ ДТП в Воронеже и Воронежской области за последние сутки 2019. Фото и видео аварий в городе и на трассах Воронежа

ИСТОЧНИК KP.RU

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