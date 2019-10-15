Воронежская спортсменка выиграла этап Кубка России по стендовой стрельбе

СЕГОДНЯ 20:00 2019-10-15T20:00:00+03:00

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С 11 по 17 октября в Адыгее прошел 10 этап Кубка России по стендовой стрельбе. Вновь лучшей стала наша легендарная спортсменка, подполковник полиции, заслуженный мастер спорта Елена Ткач.

Елена победила в своем коронном упражнении «Трап». В квалификации она поразила 104 мишени из 125 возможных и захватила лидерство, которое уже не отдавала. В финале Ткач попала в 38 мишеней, что никому другому сделать не удалось. Кандидат в мастера спорта из Новосибирской области Ксения Пицева заняла второе место. Третьей стала мастер спорта из Татарстана Екатерина Субботина.

Напомним, Елена Ткач – чемпионка мира 2002 года, на ее счету также серебро и две бронзы чемпионатов мира. Наша спортсменка участвовала в двух Олимпиадах, где оба раза входила в десятку лучших стрелков.

ИСТОЧНИК KP.RU