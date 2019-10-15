В Воронеже появится суперполиклиника с бассейнами за 2,5 миллиарда рублей

СЕГОДНЯ 17:09 2019-10-15T17:12:20+03:00

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На земельном участке в форме треугольника площадью 2,42 гектара (Московский проспект, 142у) недалеко от остановки «Гостиница «Спутник» появится новая поликлиника со стационаром и подстанцией скорой помощи. Она входит в комплекс социальных учреждений вместе с самой большой школой в России на 2600 мест, детсад на 600 малышей, детская школа искусств, рассчитанная на 1400 учеников и спорткомплекс на 3000 человек.

- В одном здании объединят взрослую и детскую поликлиники, а также женскую консультацию! В нем будет отделение медицинской реабилитации, а также зоны водолечебниц с бассейнами. Специалисты предусмотрели плавательную чашу для занятий мам с младенцами. Это большая редкость для воронежских поликлиник», - рассказала Екатерина Алексеева, генеральный директор АО ПИ «Гипрокоммундортранс» (эта организация разрабатывала проект – ред.).

Поликлиника будет рассчитана на 1100 посещений в смену, в подстанции скорой будет гараж на 10 автомобилей, автомойка, стоянки для персонала и парковки для автомобилей посетителей на 110 мест.

Гараж рассчитан на десять машин.Фото: предоставлено АО ГИ «Гипрокоммундортранс».

В медучреждении будут парковки для персонала и для клиентов (на 110 мест).Фото: предоставлено АО ГИ «Гипрокоммундортранс».

Здание будет состоять из трех частей: восьмиэтажной взрослой поликлиники, пятиэтажной детской и четырехэтажной женской консультации. В нем будут работать отделения реабилитации и физиотерапии. Для восстановления пациентов после операций и перенесенных травм в цокольном этаже разместят водолечебницу с бассейнами и залы лечебной физкультуры.

Поликлиника будет разноэтажной.Фото: предоставлено АО ГИ «Гипрокоммундортранс».

В отдельном блоке разместят три операционные, объединенные в Центр амбулаторной хирургии. Поликлинику обещают оснастить современным диагностическим оборудованием.

При строительстве будут использованы ризалиты (части здания, выступающая за основную линию фасада и идущая во всю высоту дома), сочетающие в себе остекление с фасадными панелями «под кирпич». Также сделают ночную подсветку.

Здание оборудуют подсветкой.Фото: предоставлено АО ГИ «Гипрокоммундортранс».

Медицинский комплекс стоит 2,5 миллиарда рублей. Пока ожидают выделения этих немалых денег. Затем проведут аукцион, на котором определят подрядчика. При самом хорошем раскладе строительство начнут весной 2020 года. А когда закончат, пока прогнозировать трудно.

ИСТОЧНИК KP.RU