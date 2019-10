"Джазовая провинция-2019" устроит воронежцам танцевальную вечеринку в клубе

СЕГОДНЯ 15:44 2019-10-15T15:52:42+03:00

15 октября продюсер воронежскоо фестиваля "Джазовая провинция" Александр Лукинов объявил программу форума, который в этом году пройдет с 26 октября по 8 ноября.

- По традиции в программе мы смешали все направления импровизационной музыки, так что каждый найдет что-то для себя, - отметил Александр Лукинов. - Дадим возможность выступить и воронежским джазменам - начиная от учащихся студии Игоря Файнбойма и студентов джазового отделения колледжа имени Ростроповичей до устоявшихся коллективов, таких как биг-бенд филармонии. Кстати, биг-бенд устроит танцевальный вечер в клубе с настоящей джазовой атмосферой 20-х.

В передвижном форуме импровизационной музыки примут участие музыканты из разных стран мира: Великобритании, Чили, Индонезии, России, Германии, Нидерландов, Грузии и США. Среди хэдлайнеров - секстет The Georgian Six (Грузия), умело сочетающий традиционные приемы грузинского трехголосия, джаз-фолк и классику, Ив Корнелиус (США) - наследница великих Эллы Фитцджеральд и Сары Вон, Большой джазовый оркестр Петра Востокова (Россия) - это лучшие музыканты московской джазовой сцены, Sweet Megg & The Wayfarers (США) - коллектив, органично сочетающий элементы новоорлеанского и гарлемского свингов, парижского кабаре и типичного «барного» блюза.

Также в программе фестиваля будет образовательная часть - бесплатные встречи с музыкантами, лекции, выставка, мастер-классы.

Полную программу мы опубликуем в ближайшее время.

