2019-10-15T15:25:36+03:00
Спорт

Воронежский брейу-дансер Бамблби завоевал «бронзу» на Всемирных городских играх в Будапеште

Такие соревнования прошли впервые
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: скриншот из видео.Фото: скриншот из видео.
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Воронежский танцор Сергей Чернышев, известный как Bumblebee, завоевал «бронзу» на Всемирных городских играх World Urban Games 2019 в венгерской столице - Будапеште. Об этом сообщили в группе RUSSIAN OPEN BREAKING CHAMPIONSHIPS (ROBC-2019) в соцсети.

Соревнования подобного типа проходили впервые. В течение трех дней тысячи зрителей наблюдали за зрелищными состязаниями в паркуре и брейк-дансе, BMX- и роллере-фристайле, а также фрисби и стритболе.

Отмечается, что баттл в брейк-дансе не является рейтинговым, то есть его победитель не попадает сразу в состав участников баттла в рамках Олимпийских Игр 2024 в Париже. Но это важный шаг для тех участников, которые хотят заявить о себе и претендует на место в сборной своей страны. Посмотреть выступление воронежцского танцора можно тут.

Напомним, в прошлом году Сергей Чернышев стал первым олимпийским чемпионом по брейк-дансу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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