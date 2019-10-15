2019-10-15T15:12:15+03:00
Общество

В Воронеже пройдут пожарные учения в ТРЦ «Левый берег» и кукольном театре

Горожан предупреждают, что пугаться скопления спецтехники не стоит
Олег ИВАНОВ
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16 октября в 8:00 в Воронеже пройдут пожарно-тактические учения в ТРЦ «Левый берег» (Ленинский проспект, 1Д), так, что не стоит удивляться скоплению спецтехники у этого здания. Кроме того, 18 октября в 11:00 такие же учения проведут в Воронежском Государственном театре кукол им. В. Вольховского (Проспект Революции, 50).

Во время учений эвакуировать никого не придется, так как случайных посетителей в это время ни в торговом центре, ни в театре кукол не будет. Но для большей достоверности их роли исполнят сотрудники учреждений.

- Просим всех граждан с пониманием отнестись к возможным неудобствам, связанных с учениями, - отметили в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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