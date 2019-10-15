В Воронеже разбитый несколькими инсультами отец зарезал сына

СЕГОДНЯ 13:01 2019-10-15T13:02:31+03:00

Покойный был алкоголиком. Он постоянно требовал от родителя деньги на выпивку и в конце концов его «достал» [фото]

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12 октября полицейским сообщили об убийстве на улице Федора Тютчева в Боровом. Там зарезали 41-летнего мужчину. К расследованию дела вскоре подключились сотрудники Следственного комитета.

При расследовании быстро выяснили, что «злодей» заслуживает, можно сказать, не меньше сочувствия, чем убитый. 62-летний мужчина, инвалид второй группы, перенес несколько инсультов и в результате не мог ходить без посторонней помощи. В довершение всех бед вынужден был терпеть своего сына-алкоголика, которому отец нужен был только в качестве источника денег на выпивку. Понятное дело, он нигде не работал. После очередного требования денег около 11 часов 12 октября отец не выдержал и ударил сына ножом в грудь. Ранение оказалось смертельным.

Преступление случилось здесь.Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

- Мужчина признал свою вину. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство» (до 15 лет лишения свободы). Учитывая состояние здоровья пенсионера, арестовывать его не стали, - рассказал руководитель следственного отдела по Железнодорожному району Воронежа регионального следственного управления СК России Роман Гречущев.

ИСТОЧНИК KP.RU