В Воронежской области грузовик врезался в иномарку: двое погибших

СЕГОДНЯ 12:33 2019-10-15T12:35:25+03:00

Полицейские выясняют, мог ли водитель грузовика избежать столкновения. Фото: из архива «КП»

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Во вторник, 15 октября, в 8.05 на 400 километре дороги Р-298 в Грибановском районе случилось страшное ДТП.

- Водитель «Тойоты-Камри», 56-летний житель Аннинского района, решил развернуться. В это время в него врезался ехавший сзади «МАН» с полуприцепом. От страшного удара погибли водитель иномарки и его пассажирка – 54-летняя женщина из Аннинского района. Наши сотрудники выясняют, мог ли водитель грузовика, 39-летний житель Саратовской области, избежать столкновения, - рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Напомним, 14 октября в 3.50 на дороге «Москва – Астрахань» в Грибановском районе 64-летний водитель «Хонды», житель Волгоградской области, выехал на встречную полосу, столкнулся с «КамАЗом» и погиб. 40-летнего шофера грузовика, жителя Тамбовской области, отвезли в больницу с многочисленными ранениями.

ИСТОЧНИК KP.RU