2019-10-15T10:29:47+03:00
Дом. Семья

В Воронежском заповеднике на видео засняли красавицу-лисичку за трапезой

Хищница продемонстрировала навыки охоты на веретеницу
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: скриншот видео.Фото: скриншот видео.
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Научный сотрудник Воронежского заповедника Александр Мишин записал на видео красавицу-лисицу. На кадрах хищница охотно позирует перед камерами, совершенно не боясь человека. В какой-то момент рыжая охотница скрывается в траве, а затем появляется снова и поворачивает мордочку в сторону незваного гостя. В зубах она держит веретеницу. Ролик сотрудник опубликовал у себя на странице в соцсети.

- Однажды летом повстречалась лисица на лесной поляне. Приятно встречать заповедных зверей, которые не убегают в страхе от человека, а занимаются своими делами. Лиса спокойно осмотрелась, потом поймала и съела веретеницу. Полежала, почесалась. И только затем шагом удалилась, - подписал забавные кадры автор видео Александр Мишин.

aleksander.mishinaleksander.mishin
Лисица в Воронежском заповеднике
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В комментариях пользователи вспомнили свои истории встреч с лисами.

- Как-то встретил в лесопосадке молодую лисицу. Минуты три смотрели друг на друга, я успел поменять ширик на телевик и сфоткать. Потом подошёл практически в упор и сделал кадр. После она потеряла ко мне интересно и спокойно ушла, - написал мужчина.

Некоторые рассказали, что видят хищниц даже в черте города. Люди подкармливают их, несмотря на то, что это весьма опасно - лисы часто болеют бешенством.

ИСТОЧНИК KP.RU

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