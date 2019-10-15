2019-10-15T10:06:01+03:00
Звезды

В Воронеже пройдет фестиваль духовной авторской песни «Ковчег»

Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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С 18 по 20 октября в Воронеже во Дворце творчества детей и молодёжи в рамках духовно-просветительского форума «Под Покровом Пресвятой Богородицы» и традиционной «Покровской выставки-ярмарки» пройдёт 17-й международный фестиваль духовной авторской песни «Ковчег» в честь святителя Митрофана, первого Епископа Воронежского.

В фестивале примут участие авторы и исполнители, поэты и композиторы, дуэты и ансамбли, которые работают в жанре духовной авторской песни из города Воронежа, муниципальных образований Воронежской области и других городов РФ и ближнего зарубежья.

Прослушивание участников состоится в творческих мастерских по номинациям: «Автор-исполнитель (стихи и музыка автора)»; «Авторский дуэт»; «Композитор (автор музыки на стихи)»; «Исполнитель-солист»; «Вокальный дуэт – исполнители»; «Ансамбль»; «Поэт»; «Семья»; «Национальная духовная песня».

Выступление участников фестиваля будет оценивать жюри во главе с художественным руководителем форума, автором-исполнителем Сергеем Гребенниковым.

20 октября в 14.00 в большом зале Дворца состоится гала-концерт и награждение лауреатов фестиваля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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