В ВГТУ откроют первую в Центральном Черноземье «Точку кипения»

СЕГОДНЯ 09:59 2019-10-15T09:59:17+03:00

На этой площадке студенты смогут получить опыт работы с предпринимателями, госслужащими и членами общественных организаций

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19 октября в Воронежском государственном техническом университете открывается «Точка кипения» – это пространство для коллективной работы, расположенное на территории вуза. Оно объединяет представителей образования, науки, бизнеса и власти. Университетская «Точка кипения» начинает свою работу при поддержке АНО «Платформа НТИ» и Агентства стратегических инициатив.

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ИСТОЧНИК KP.RU