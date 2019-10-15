2019-10-15T09:59:17+03:00
Общество

В ВГТУ откроют первую в Центральном Черноземье «Точку кипения»

На этой площадке студенты смогут получить опыт работы с предпринимателями, госслужащими и членами общественных организаций
Олег ИВАНОВ
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19 октября в Воронежском государственном техническом университете открывается «Точка кипения» – это пространство для коллективной работы, расположенное на территории вуза. Оно объединяет представителей образования, науки, бизнеса и власти. Университетская «Точка кипения» начинает свою работу при поддержке АНО «Платформа НТИ» и Агентства стратегических инициатив.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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