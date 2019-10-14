Воронежский «Буран» проиграл «Торосу» из Нефтекамска

14 Окт. 21:55 2019-10-14T21:55:57+03:00

Изменить размер текста: A A

Игра началась для «Бурана» удачно. На исходе пятой минуты счет открыл Кирилл Слепец. Однако долго хозяевам преимущество удержать не удалось. На десятой минуте Егор Дубровский забросил ответную шайбу. Однако последнее слово в первом периоде осталось за «Бураном». На 15 минуте Игорь Зенчиков снова вывел хозяев вперед.

А вот во втором периоде забивали только гости. На 23 минуте Станислав Голованов сравнял счет. Через несколько минут произошла грандиозная драка. Последовало много удалений с обоих сторон. В итоге большинством вскоре воспользовались хоккеисты «Тороса» - на 30 минуте, как выяснилось, победную шайбу забросил Ильдар Абдеев – 2:3. В третьем периоде «ураганные», как ни бились, отличиться не смогли.

«Буран» с 13 очками теперь занимает 23 место. Впереди – выездной матч с чеховской «Звездой», на данный момент занимающей 6 место с 19 очками в активе. Игра пройдет 19 октября, начало в 17.00.

ИСТОЧНИК KP.RU