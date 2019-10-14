Проверьте свое кресло: Роспотребнадзор закрыл офис в Воронежской области из-за плохих стульев

СЕГОДНЯ 21:16 2019-10-14T21:20:35+03:00

Согласно заключению экспертов, на на них нельзя было устроиться без напряжения

Изменить размер текста: A A

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Воронежской области приехали с проверкой в ОАО "Новонадеждинское" Анниского района. Юрлицо признали виновным в нарушении условий труда.

- Согласно данным экспертных заключений, офисные стулья предприятия не обеспечивают поддержание рациональной позы при работе с персональным компьютером, не позволяют изменять позу с целью снижения статического напряжения мышц шейно-плечевой области и спины. Отсутствует регулировка подлокотников, - передают в пресс-службе регионального УФССП слова документов Роспотребнадзора. - Напряжение электрического поля в радиусе рабочих мест не соответствует гигиеническим требованиям, не контролируются параметры воздуха рабочей зоны сотрудников.

Любопытно, что суд квалифицировал все эти замечания как нарушение санитарно-эпидемиологического благополучия. Как сообщают в УФССП по Воронежской области, бухгалтерию опечатали на четырнадцать дней. За этот срок руководству предприятия предстоит обновить мебель.

А на каком кресле сидите вы?

ИСТОЧНИК KP.RU