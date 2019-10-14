В Воронеже 15-летний парнишка угнал машину ради мечты
Полицейские Эртильского района взялись за поиск исчезнувшей "шестерки". До момента пропажи машина стояла около частного дома в райцентре. Позже выяснилось, что ее видели в соседнем населенном пункте. Тогда решили расставить на окрестных дорогах посты ГИБДД.
В итоге "шестерку" остановили инспекторы. За рулем сидел 15-летний парень. Он признался, что заметил машину, когда гулял по райцентру. Была мечта о собственном автомобиле. Подергал двери, и одна оказалась открытой. Искушение было слишком велико - решил покататься.
Юношу будут судить за угон. Максимальное наказание по этой статье - до пяти лет лишения свободы.
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ИСТОЧНИК KP.RU