2019-10-14T20:10:50+03:00
Происшествия

В Воронеже 15-летний парнишка угнал машину ради мечты

Юноша катался по окрестностям, пока не наткнулся на пост ГИБДД
Виктор ПАВЛОВ
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Объяснение у угонщика было стандартное: "решил покататься".Объяснение у угонщика было стандартное: "решил покататься".Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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Полицейские Эртильского района взялись за поиск исчезнувшей "шестерки". До момента пропажи машина стояла около частного дома в райцентре. Позже выяснилось, что ее видели в соседнем населенном пункте. Тогда решили расставить на окрестных дорогах посты ГИБДД.

В итоге "шестерку" остановили инспекторы. За рулем сидел 15-летний парень. Он признался, что заметил машину, когда гулял по райцентру. Была мечта о собственном автомобиле. Подергал двери, и одна оказалась открытой. Искушение было слишком велико - решил покататься.

Юношу будут судить за угон. Максимальное наказание по этой статье - до пяти лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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