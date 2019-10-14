В Воронеже 15-летний парнишка угнал машину ради мечты

СЕГОДНЯ 20:06 2019-10-14T20:10:50+03:00

Юноша катался по окрестностям, пока не наткнулся на пост ГИБДД

Изменить размер текста: A A

Полицейские Эртильского района взялись за поиск исчезнувшей "шестерки". До момента пропажи машина стояла около частного дома в райцентре. Позже выяснилось, что ее видели в соседнем населенном пункте. Тогда решили расставить на окрестных дорогах посты ГИБДД.

В итоге "шестерку" остановили инспекторы. За рулем сидел 15-летний парень. Он признался, что заметил машину, когда гулял по райцентру. Была мечта о собственном автомобиле. Подергал двери, и одна оказалась открытой. Искушение было слишком велико - решил покататься.

Юношу будут судить за угон. Максимальное наказание по этой статье - до пяти лет лишения свободы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Работают профессионалы: кто и как угоняет автомобили воронежцев. И что может защитить вашу машину. (Читать далее.)

ИСТОЧНИК KP.RU