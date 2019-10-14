91 пакет наркотиков нашли у воронежской преступной группы

СЕГОДНЯ 18:07 2019-10-14T18:10:46+03:00

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Когда сотрудники ГИБДД остановили «Опель-Корса» на Московском проспекте, водитель сразу понял: им известно про груз. Во время досмотра машины нашли 91 пакет с порошком белого цвета общим весом примерно 250 грамм.

Потом провели обыск дома у 32-летнего мужчины - обнаружили около 150 грамм аналогичных веществ. Затем направились к его 20-летнему знакомому из Россоши. Нашли еще 100 грамм.

В итоге этих двоих, а также их 37-летнего сообщника задержали. Они признались, что продавали наркотики с помощью закладок в Воронеже и Россоши. Запрещенные вещества им поставляли из Москвы.

- Оперативники проводят мероприятия по установлению возможных соучастников задержанных и непосредственных заказчиков наркотических средств, - говорят в ГУ МВД по Воронежской области.

Подозреваемым грозит до пятнадцати лет заключения.

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ИСТОЧНИК KP.RU