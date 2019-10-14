2019-10-14T16:35:23+03:00
Происшествия

В Воронеже семья из трех человек отравилась угарным газом

Супружеская пара и их сын попали в больницу
Юрий КОЗЛОВ
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При пользовании газовой колонкой нужно регулярно проветривать помещение.При пользовании газовой колонкой нужно регулярно проветривать помещение.Фото: Елена ФЕДЯШЕВА
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Стало известно о ЧП, случившемся в доме № 5 на Бульваре Пионеров Советского района во вторник, 8 октября. 38-летний мужчина, его 34-летняя жена и 13-летний сын почувствовали себя плохо. К счастью, кто-то из них успел вызвать скорую. Их отвезли в больницу, сейчас состояние всех троих стабилизировалось, угрозы для жизни нет.

В ГО и ЧС Воронежа об этом ЧП сообщил врач, выезжавший на вызов. Спасатели вместе с сотрудниками «Горгаза» и полицейскими обследовали квартиру. И выяснили причину ЧП – нарушение тяги в вентиляции

Напомним, в конце сентября случилось сразу несколько отравлений угарным газом, пострадали в том числе и трое детей. 26 сентября с улицы Гайдара Коминтерновского района в больницу отвезли 31-летнюю женщину и ее 10-летнюю дочь. В тот же день на Московском проспекте спасли упавшего в ванной 19-летнего студента, снимавшего жилье. А 27 сентября в доме на Ленинском проспекте угарным газом надышалась 39-летняя женщина и две ее дочери 12 и 13 лет. Семью также госпитализировали. Причина ЧП – обратная тяга в газовой колонке.

Спасатели напоминают, если у вас болит и кружится голова, грудь, вы ощущаете шум в ушах, звоните 112. Это первые симптомы отравления. Чтобы его не допустить, при работе газовых приборов не забывайте открыть форточку или откинуть оконную раму.

ИСТОЧНИК KP.RU

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